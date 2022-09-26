Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Скоріше за все, на Херсонщині примусова мобілізація теж буде. Окупаційна влада уже оголосила про створення "добровольчого" батальйону. Ми всі чудово розуміємо, що він добровольчим не буде. Це буде примус і вони вже обмежили виїзд чоловіків віком 18-35 років за межі Херсонської області. Зрозуміло, що це все підготовка до примусової мобілізації", - зазначив він.

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