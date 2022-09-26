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Росіяни на Херсонщині створили "добробат", йде підготовка до мобілізації, - перший заступник голови облради Соболевський

26 вересня, 2022 понедiлок
22:30
війна з Росією

В окупованій частині Херсонської області росіяни готуються до примусової мобілізації - обмежений виїзд чоловікам призовного віку та створений псевдодобровольчий батальйон

Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Скоріше за все, на Херсонщині примусова мобілізація теж буде. Окупаційна влада уже оголосила про створення "добровольчого" батальйону. Ми всі чудово розуміємо, що він добровольчим не буде. Це буде примус і вони вже обмежили виїзд чоловіків віком 18-35 років за межі Херсонської області. Зрозуміло, що це все підготовка до примусової мобілізації", - зазначив він.

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російська армія
мобілізація
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
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