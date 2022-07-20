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У Латвії планують створити держпідприємство з виробництва боєприпасів

20 липня, 2022 середа
21:06
Світ Латвія

Уряд Латвії схвалив останній план міністерства оборони створити державну компанію з виробництва боєприпасів

Про це інформує LSM.

"Ми бачимо, що через війну зараз і в Україні утворився дуже великий дефіцит. Деякі запчастини чекають по півроку-рік. Не кажучи вже про саму амуніцію. Тому якщо ситуація буде триматися на такому ж рівні, це може сильно ускладнити процес поповнення стратегічних запасів збройних сил",  – заявив держсекретар міноборони Латвії Яніс Гарісонс. Він також додав, що "найбільша проблема в Латвії полягає в тому, що у нас дуже багато малих і дієздатних компаній, проте потужності недостатньо".

Створення держкомпанії також потребуватиме державних грошей. Суми поки не називаються, але, за словами прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша, питань ймовірно не виникне.

"Нам потрібно розібратися, що ще можна зробити, аби ми могли зміцнити наші власні збройні сили. Політично ми вже вирішили збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП. Цього року ми прийняли рішення про виділення міністерству оборони додаткових 50 млн євро саме на потреби збройних сил. І ми будемо продовжувати інвестувати в самооборону", – зазначив Каріньш.

Латвія вже виробляє різні компоненти, які згодом будуть використовуватися для виробництва військової продукції. Крім того, країна займається виробництвом готової продукції, як-от дрони, оптичні системи, обладнання, боєприпаси, а також різноманітні послуги у сфері кібербезпеки, програмування, штучного інтелекту та інших сферах.

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