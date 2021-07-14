У Латвії вирішили запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію для для лікарів і вчителів: працівників без щеплень звільнятимуть
У Латвії постановили проводити обов'язкову вакцинацію для лікарів, вчителів та соцпрацівників
Про це розповідає Delfi.
Уряд Латвії затвердив поправки до Закону про управління поширенням інфекції Covid-19, ухваливши, що обов'язкова вакцинація поширюється на працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду.
З 1 жовтня у роботодавців буде право звільняти таких працівників, які відмовилися робити щеплення. Остаточне рішення - в терміновому порядку - ще належить прийняти Сейму.
З затвердженого законопроекту випливає, що працівники, які надають послуги охорони здоров'я, тривалого соціального догляду та соціальної реабілітації, а також освіти, повинні мати сертифікат Covid-19.
Мін'юст країни підготував законопроєкт, де вказав на те, що вимога обов'язкової вакцинації поширюється на ті сфери, в яких є підвищені ризики інфікування інших осіб.
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