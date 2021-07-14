У Латвії вирішили запровадити обов'язкову COVID-вакцинацію для для лікарів і вчителів: працівників без щеплень звільнятимуть

Про це розповідає Delfi.



Уряд Латвії затвердив поправки до Закону про управління поширенням інфекції Covid-19, ухваливши, що обов'язкова вакцинація поширюється на працівників сфер охорони здоров'я, освіти і соціального догляду.



З 1 жовтня у роботодавців буде право звільняти таких працівників, які відмовилися робити щеплення. Остаточне рішення - в терміновому порядку - ще належить прийняти Сейму.



З затвердженого законопроекту випливає, що працівники, які надають послуги охорони здоров'я, тривалого соціального догляду та соціальної реабілітації, а також освіти, повинні мати сертифікат Covid-19.



Мін'юст країни підготував законопроєкт, де вказав на те, що вимога обов'язкової вакцинації поширюється на ті сфери, в яких є підвищені ризики інфікування інших осіб.