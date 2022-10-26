Про це повідомив портал LSM.lv.

Це пам'ятник "Захисникам Лієпаї у 1941 році", який у народі назвали "гранатометником". Він був відкритий у 1960 році, його авторами є скульптор Егонс Звірбуліс та архітектор Яніс Ліцитіс.

З самого ранку 25 жовтня монумент обгородили, на місці чергували поліцейські, одну зі смуг поряд закрили для руху.

Пам'ятник демонтували за допомогою великого будівельного крана. Бронзові скульптури борців з пам'ятника визнані такими, що становлять культурну цінність, тож їх передадуть на збереження в Музей окупації.

Пам'ятник був розташований біля міської льодової арени.

Це останній із трьох монументів, що ще залишалися в місті. За словами істориків, монумент було зведено на честь простих лієпайчан, які захищали місто від нацистського вторгнення влітку 1941 року. Утім згодом йому надали ідеологічного значення, об'єкт "використовували певні політичні сили".

Тим часом голова російського слідчого комітету Олександр Бастрикін дав доручення організувати перевірку у зв'язку з демонтажем пам'ятник. У рамках перевірки слідчі мають надати "правову оцінку всім обставинам та подати доповідь".

23 червня в Латвії набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Він обумовлював термін та організацію процедури знесення пам'ятника в парку Перемоги в Ризі. Також закон делегував латвійському уряду складання списку інших схожих об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу. Наприкінці червня в країні ухвалили рішення, що знести потрібно 69 таких об'єктів. А в середині липня латвійський кабмін підтримав це рішення.

За підрахунками журналіств, від 24 лютого у Європі демонтували понад 20 радянських військових монументів. У Латвії – 3.

25 серпня в Ризі знесли 79-метровий обеліск – останній елемент радянського меморіалу "визволителям"

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