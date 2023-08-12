Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Постраждалих пацієнтів перевели до інших медичних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Станом на 12 червня відомо про 11 постраждалих, серед них - 5 дорослих та 6 дітей.

5 дорослих пацієнтів доправлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий. За їхні життя продовжують боротися лікарі.

Напередодні вночі помер 11-річний хлопчик.

У МОЗ додали, що на партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Також Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення.

Відомо, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

Також після інциденту прокуратура Дніпропетровщини відкрила провадження щодо неналежно виконання обов'язків медиками. За даними прокуратури, у лікарні Дніпра провели оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.