У лікарні тимчасово окупованого Старобільська доставили понад 200 поранених загарбників, - Генштаб
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив чергові втрати особового складу противника
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ
До лікарень тимчасово окупованого Старобільська на Луганщині привезли ще понад 200 поранених окупантів. Це далеко не єдині людські втрати противника за поточну добу.
Зокрема, підтверджено ураження зосередженої живої сили та військової техніки загарбника у районі Нової Кубані на Херсонщині, що призвело також до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.
За уточненою інформацією, ворог втратив також понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області.
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