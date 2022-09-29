Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За поточну добу ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили 4 командних пункти рашистів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Для підтримки дій наземних угруповань, протягом доби 7 ударів завдала й авіація Сил оборони. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Також підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Генштаб може повідомити про успішну операцію щодо Лиману найближчими днями, - головний редактор Defense Express Катков

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