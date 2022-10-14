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У лікарнях Києва досі перебувають 35 постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня

14 жовтня, 2022 п'ятниця
15:16
війна з Росією

Станом на 14 жовтня в київських лікарнях досі перебувають 35 людей, які постраждали внаслідок масованого ракетного обстрілу 10 жовтня

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Сьогодні на лікуванні у стаціонарах медзакладів столиці перебувають 35 людей, що отримали поранення", - написав він.

Мер зазначив, що третина госпіталізованих перебуває в стабільно тяжкому стані.

"У понеділок, 10 жовтня, на місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 швидких. Госпіталізували тоді 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям", - написав Кличко.

Він також подякував медикам, які від 24 лютого працюють у посиленому режимі та продовжують рятувати життя та здоров'я киян.

  • 10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.

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