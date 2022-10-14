Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.

"Сьогодні на лікуванні у стаціонарах медзакладів столиці перебувають 35 людей, що отримали поранення", - написав він.

Мер зазначив, що третина госпіталізованих перебуває в стабільно тяжкому стані.

"У понеділок, 10 жовтня, на місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 швидких. Госпіталізували тоді 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям", - написав Кличко.

Він також подякував медикам, які від 24 лютого працюють у посиленому режимі та продовжують рятувати життя та здоров'я киян.

10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.