У лікарнях Києва досі перебувають 35 постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу 10 жовтня
Станом на 14 жовтня в київських лікарнях досі перебувають 35 людей, які постраждали внаслідок масованого ракетного обстрілу 10 жовтня
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.
"Сьогодні на лікуванні у стаціонарах медзакладів столиці перебувають 35 людей, що отримали поранення", - написав він.
Мер зазначив, що третина госпіталізованих перебуває в стабільно тяжкому стані.
"У понеділок, 10 жовтня, на місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 швидких. Госпіталізували тоді 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям", - написав Кличко.
Він також подякував медикам, які від 24 лютого працюють у посиленому режимі та продовжують рятувати життя та здоров'я киян.
- 10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.
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