У Лимані на Донеччині російські дрони зранку влучили у будинок: є загиблі та поранені
Уранці неділі, 1 жовтня, російські терористи запустили "шахеди" на територію Донеччини та влучили у будинок у місті Лиман. Унаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені
Про це повідомив в.о. глави Донецької ОВА Ігор Мороз.
"Зранку в Лимані 2 "шахеди" влучили в будинок - є інформація щодо загиблих і поранених", - повідомив він.
За словами Мороза, точні дані про наслідки атаки РФ досі встановлюють.
Фото: В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз / фейсбук
Крім того, він повідомив, що на Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, у Званівці - 2 будинки.
Зі слів в.о.голови ОВА, через російські обстріли на Волноваському напрямку одна людина поранена у Новоукраїнці Вугледарської громади.
Фото: В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз / фейсбук
На Донецькому напрямку також є поранена людина у Ласточкиному, пошкоджено школу у Новоселівці Першій Очеретинської громади. Також на ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки, а у Курахівській громаді під вогнем опинилися Веселий Гай, Ганівка, Костянтинопольське, Дачне і Дальнє.
Фото: В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз / фейсбук
- Також уночі окупанти вдарили по селу Кіндратівка у Дружківській громаді Донецької області. Від російського обстрілу постраждала родина з 16-річним сином.
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