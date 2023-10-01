У Лимані на Донеччині російські дрони зранку влучили у будинок: є загиблі та поранені

Про це повідомив в.о. глави Донецької ОВА Ігор Мороз.

"Зранку в Лимані 2 "шахеди" влучили в будинок - є інформація щодо загиблих і поранених", - повідомив він.

За словами Мороза, точні дані про наслідки атаки РФ досі встановлюють.

Фото: В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз / фейсбук

Крім того, він повідомив, що на Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, у Званівці - 2 будинки.

Зі слів в.о.голови ОВА, через російські обстріли на Волноваському напрямку одна людина поранена у Новоукраїнці Вугледарської громади.

Фото: В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз / фейсбук

На Донецькому напрямку також є поранена людина у Ласточкиному, пошкоджено школу у Новоселівці Першій Очеретинської громади. Також на ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки, а у Курахівській громаді під вогнем опинилися Веселий Гай, Ганівка, Костянтинопольське, Дачне і Дальнє.

Фото: В.о. Донецької ОВА Ігор Мороз / фейсбук