Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Колишній майстер електричних мереж у Лимані під час тимчасової окупації міста погодився співпрацювати з росіянами. За це його призначили "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії РФ".

Перебуваючи на посаді, колаборант організував подачу струму до окупаційної адміністрації, місцевих "відділів міліції "ДНР" та "військової комендатури" РФ. Також він забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких розквартирувались російські військові, залишивши домівки місцевих жителів без електроенергії.

Крім того, чоловік записував для прокремлівських телеграм-каналів власні відеокоментарі, де вихваляв російський окупаційний режим.

Після звільнення Лиману чоловік хотів залягти на дно та уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місце перебування та затримали. Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Він перебуває під вартою.