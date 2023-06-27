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У Лимані затримали інженера електромереж, який знеструмив цивільних та подав енергію окупантам

27 червня, 2023 вiвторок
14:36
Війна з Росією на фото: затриманий інженер, який погодився на співпрацю з РФ

Служба безпеки України затримала колишнього майстра електромереж, який знеструмив цивільне населення регіону та перенаправив електроенергію на потреби окупантів

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Колишній майстер електричних мереж у Лимані під час тимчасової окупації міста погодився співпрацювати з росіянами. За це його призначили "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії РФ".

Перебуваючи на посаді, колаборант організував подачу струму до окупаційної адміністрації, місцевих "відділів міліції "ДНР" та "військової комендатури" РФ. Також він забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких розквартирувались російські військові, залишивши домівки місцевих жителів без електроенергії.

Крім того, чоловік записував для прокремлівських телеграм-каналів власні відеокоментарі, де вихваляв російський окупаційний режим.

Після звільнення Лиману чоловік хотів залягти на дно та уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ встановили його місце перебування та затримали. Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Він перебуває під вартою. 

  • 21 червня СБУ затримала посадовця Укренерго, який планував допомогти РФ знеструмити 5 областей України. Російська спецслужба завербувала чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення.
Кримінал
Донеччина
окуповані території
колаборанти
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