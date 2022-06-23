У Лисичанськ доставили гумдопомогу і евакуювали звідти 22 людей

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 23 червня Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що окупанти найближчими днями можуть захопити Лисичанськ.

Генеральний штаб ЗСУ інформував про наступ рашистів із метою оточити наші війська в районі Лисичанська.

"Сьогодні луганські рятувальники доставили з Бахмута для мешканців Лисичанська 4,5 тонни продуктових наборів та питної води від обласної військової адміністрації та Червоного Хреста. Із Лисичанська у безпечне місце співробітники ДСНС евакуювали 22 громадян, в тому числі трьох людей з обмеженими можливостями", – написав Гайдай.