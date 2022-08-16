У Лисичанську ліквідовано близько 100 "не рядових" окупантів, - Гайдай
Внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську загинули близько 100 російських військових
Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Лисичанську майже сотня "кульків" не рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція – Попасна, Лисичанськ…далі буде. В Лисичанську сьогодні була "бавовна". Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдат 2 АК РФ. Це вже не "вагнерівці", це вже регулярна армія РФ. По "вагнерівцям" більше сотні, те, що відбулося сьогодні (вибух в Лисичанську. - Ред.) майже 100", - додав очільник ОВА.
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