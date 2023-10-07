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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У Лисичанську окупанти облаштували військовий шпиталь у багатоквартирному житловому будинку, - Генштаб

У Лисичанську окупанти облаштували військовий шпиталь у багатоквартирному житловому будинку, - Генштаб

7 жовтня, 2023 субота
19:43
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби, 7 жовтня, на фронті відбулось 50 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні в суботу, 7 жовтня. 

Ворожі обстріли України 

Ворог завдав 8 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Так, вночі кремлівські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах припортової інфраструктури на Одещині, а також по центральній частині міста Миргород Полтавської області. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали зерносховище, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, багатоквартирні та приватні житлові будинки, професійно-технічне училище, інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степне Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Волфине, Писарівка, Грабовське, Порозок Сумської області; Уди, Плетенівка, Мілове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Катеринівки, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Дачне, Північне, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Авдіїївки та Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка, Опитне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 12 атак ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку під щільним вогнем артилерії та авіаційними ударами наші захисники відбили 8 атак ворога в районі Водяного Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в східніше Золотої Ниви Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Володиного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники завдали авіаційного удару біля Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Лобкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Золота Балка, Нечаєве, Херсон та Широка Балка Херсонської області.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями

Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення. Також, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних і 57 авіаційних ударів, 43 рази обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ і населені пункти України.

Україна
Росія
Запоріжжя
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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