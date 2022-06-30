У Лисичанську залишається 15 тис. мешканців, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Що стосується людей, які залишаються у місті, десь приблизно 15 тисяч, це в Лисичанську. Були пропозиції, щоб депортувати все місто. Ми все ж таки евакуюємо людей, а не депортуємо", - сказав Гайдай.

За його словами, росіяни постійно намагаються штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто знаходиться під постійними обстрілами.

"Російська армія намагається штурмувати постійно. Величезну кількість техніки стягнули, величезну кількість людей і обстріли і атаки не припиняються взагалі. Траса Бахмут - Лисичанськ давно вже не використовується, тому що вона постійно під щільними обстрілами російської армії",- повідомив очільник області.

Сергій Гайдай додав, що за можливості у місто підвозять гуманітарну допомогу та евакуюють людей.

Унаслідок російського обстрілу Лисичанська касетними боєприпасами 27 червня важко поранено понад 20 людей, зокрема дітей.

29 червня Гайдай повідомив, що на Лисичанськ росіяни кинули дві батальйонно-тактичні групи з важким озброєнням. Російські окупанти переважають в особовому складі та техніці.

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