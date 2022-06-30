У Лисичанську залишається 15 тис. мешканців, - Гайдай
У Лисичанську, що на Луганщині, перебувають близько 15 тисяч цивільних, у місті триває "тиха" евакуація
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Що стосується людей, які залишаються у місті, десь приблизно 15 тисяч, це в Лисичанську. Були пропозиції, щоб депортувати все місто. Ми все ж таки евакуюємо людей, а не депортуємо", - сказав Гайдай.
За його словами, росіяни постійно намагаються штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто знаходиться під постійними обстрілами.
"Російська армія намагається штурмувати постійно. Величезну кількість техніки стягнули, величезну кількість людей і обстріли і атаки не припиняються взагалі. Траса Бахмут - Лисичанськ давно вже не використовується, тому що вона постійно під щільними обстрілами російської армії",- повідомив очільник області.
Сергій Гайдай додав, що за можливості у місто підвозять гуманітарну допомогу та евакуюють людей.
- Унаслідок російського обстрілу Лисичанська касетними боєприпасами 27 червня важко поранено понад 20 людей, зокрема дітей.
- 29 червня Гайдай повідомив, що на Лисичанськ росіяни кинули дві батальйонно-тактичні групи з важким озброєнням. Російські окупанти переважають в особовому складі та техніці.
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