У листопаді на виплати переселенцям спрямували понад 5,8 млрд грн
Станом на п'ятницю, 17 листопада, за поточний місяць на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямовано понад 5,8 мільярда гривень
Про це інформує пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі грн особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі грн для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
Зазначається, що питання виплат ВПО обговорювалося 17 листопада на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.
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Днем раніше Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 мільярда грн на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців.
У Мінреінтеграції наголосили, що загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,2 мільярда грн.
- Водночас у першому періоді жовтня на виплати ВПО було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн.
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