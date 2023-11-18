У листопаді на виплати переселенцям спрямували понад 5,8 млрд грн

Про це інформує пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі грн особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі грн для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що питання виплат ВПО обговорювалося 17 листопада на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.

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Днем раніше Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 мільярда грн на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців.

У Мінреінтеграції наголосили, що загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,2 мільярда грн.