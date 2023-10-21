Понад 5,6 млрд грн у жовтні спрямовано на виплати для ВПО
Фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців. Загалом на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
У повідомленні йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців", - зазначають у Мінреінтеграції.
Загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 61,3 млрд гривень.
- Станом на вересень, з початку 2023 року підприємцям, які працевлаштували ВПО, держава виплатила 126 млн грн компенсації: майже 6 тис. підприємств взяли на роботу 10 300 внутрішніх переселенців.
- 8 вересня організації Червоного Хреста й Мінреінтеграції підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців із початку повномасштабного вторгнення Росії.
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