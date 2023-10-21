Понад 5,6 млрд грн у жовтні спрямовано на виплати для ВПО

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У повідомленні йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців", - зазначають у Мінреінтеграції.

Загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 61,3 млрд гривень.