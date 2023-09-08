Товариство Червоного Хреста допоможе з фінансовою компенсацією українським громадянам, які прихистили ВПО
Організації Червоного Хреста й Мінреінтеграції підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців із початку повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомляє Товариство Червоного Хреста.
Меморандум підписали представники Українського Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його метою задекларовано фінансову підтримку громадянам, які розмістили у своїх домівках ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Йдеться, зокрема, про компенсацію оплати комунальних послуг.
Також Мінреінтеграції та Український Червоний Хрест підписали меморандум про посилення й розвиток взаємовідносин і співпрацю у питаннях підтримки громадян, які проживали на окупованих територіях, внутрішніх переселенців і тих, хто виїхав за кордон. Окрім того, йдеться про підтримку у створенні безпечних умов для тих, хто прагне повернутись у свої домівки чи на інше місце проживання в Україні. Ще одним напрямком діяльності буде поширення знань з міжнародного гуманітарного права на всій території України та гуманітарна допомога населенню.
Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук обговорила з іншими підписантами можливості надання одноразової грошової підтримки новим деокупованим територіям.
Фото: Товариство Червоного Хреста України
Фото: Товариство Червоного Хреста України
- З початку 2023 року підприємцям, які працевлаштували ВПО, держава виплатила 126 млн грн компенсації: майже 6 тис. підприємств взяли на роботу 10 300 внутрішніх переселенців.
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