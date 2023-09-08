Товариство Червоного Хреста допоможе з фінансовою компенсацією українським громадянам, які прихистили ВПО

Про це повідомляє Товариство Червоного Хреста.

Меморандум підписали представники Українського Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його метою задекларовано фінансову підтримку громадянам, які розмістили у своїх домівках ВПО (внутрішньо переміщених осіб). Йдеться, зокрема, про компенсацію оплати комунальних послуг.

Також Мінреінтеграції та Український Червоний Хрест підписали меморандум про посилення й розвиток взаємовідносин і співпрацю у питаннях підтримки громадян, які проживали на окупованих територіях, внутрішніх переселенців і тих, хто виїхав за кордон. Окрім того, йдеться про підтримку у створенні безпечних умов для тих, хто прагне повернутись у свої домівки чи на інше місце проживання в Україні. Ще одним напрямком діяльності буде поширення знань з міжнародного гуманітарного права на всій території України та гуманітарна допомога населенню.

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук обговорила з іншими підписантами можливості надання одноразової грошової підтримки новим деокупованим територіям.

Фото: Товариство Червоного Хреста України

Фото: Товариство Червоного Хреста України