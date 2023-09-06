З початку року держава компенсувала 126 млн грн підприємцям, які взяли на роботу переселенців
З початку 2023 року підприємцям, які працевлаштували ВПО, держава виплатила 126 мільйонів гривень компенсації: майже 6 тисяч підприємств взяли на роботу 10 300 внутрішніх переселенців
Про це інформує Міністерство економіки України.
"Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО”, - повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За її словами, це не єдина українська фінансова програма, спрямована на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці. Зокрема, підприємці також можуть отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій та молоді.
"Окрім того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис. грн", - додала Бережна.
Довідково. У квітні 2022 року уряд запровадив програму стимулювання підприємців для працевлаштування внутрішніх переселенців. Метою програми є пришвидшення адаптації людей, які були змушені переїхати в більш безпечні регіони, та підвищення рівня зайнятості серед населення.
За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців. У 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.
- Кабінет Міністрів України 6 червня 2023 року схвалив зміни до порядку надання новому бізнесу компенсації від держави за працевлаштування переселенців. Згідно зі змінами новостворене підприємство може отримати компенсацію за влаштування внутрішньопереміщеної особи, якщо подасть податкову звітність за останній період до дати заяви, а не за 2021 рік, як раніше.
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