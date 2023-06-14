Про це інформує Міністерство економіки України.

За працевлаштування майже 7 тис. переселенців держава виплатила 78 млн грн понад 3,5 тис. підприємцям.

"Програма фінансового стимулювання роботодавців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців - одна з комплексу заходів уряду, спрямованих на підтримку ВПО та покращення ситуації на ринку праці. Зміни до умов програми дозволять отримувати таку компенсацію і новоствореному бізнесу, який забезпечує роботою ВПО", - розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Згідно зі змінами новостворене підприємство може отримати компенсацію за влаштування внутрішньопереміщеної особи, якщо подасть податкову звітність за останній період до дати заяви, а не за 2021 рік, як раніше. Компенсація виплачується роботодавцю за влаштування переселенців, яким присвоєно статус після введення воєнного стану, а центри зайнятості контролюватимуть дотримання умов програми.

Уряд запустив програму підтримки роботодавців за влаштування внутрішньо переміщених осіб у квітні 2022 року, аби допомогти українцям, які переїхали з небезпечних регіонів, адаптуватися та знайти роботу. Роботодавцю за кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом 2 місяців, це 6700 грн.

У 2022 році понад 10 тисяч підприємців скористались програмою та отримали компенсацію на суму 200 млн грн за те, що найняли майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

Громадська організація "ВПО України" надає внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу, займається їх працевлаштуванням і пошуком житла.

10 січня Кабмін продовжив дію програми виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на 2023 рік.