У Литві підтвердили перші випадки інфікування на "Омікрон"

Про це пише LRT.



Фахівець Національної лабораторії громадського здоров’я Лукас Жемайтіс повідомив, що два зразки були взяті минулого четверга та були пов’язані з одним джерелом.



"У нас є результати лабораторних досліджень, які підтверджують два випадки", - заявила на пресконференції віцеміністерка охорони здоров’я Литви Аушра Білотєне-Мотієюнене.



Видання повідомляє, що зараз перевіряють решту підозрілих зразків, які надходять, зокрема, з інших міст. Результати досліджень мають надійти в четвер.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" виявили вже у 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо.

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