У Литві підтвердили перші випадки інфікування на "Омікрон"
МОЗ Литви повідомило про перші два випадки зараженння на штам коронавірусу "Омікрон"
Про це пише LRT.
Фахівець Національної лабораторії громадського здоров’я Лукас Жемайтіс повідомив, що два зразки були взяті минулого четверга та були пов’язані з одним джерелом.
"У нас є результати лабораторних досліджень, які підтверджують два випадки", - заявила на пресконференції віцеміністерка охорони здоров’я Литви Аушра Білотєне-Мотієюнене.
Видання повідомляє, що зараз перевіряють решту підозрілих зразків, які надходять, зокрема, з інших міст. Результати досліджень мають надійти в четвер.
- Нагадаємо, ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" виявили вже у 77 країнах, і без карантину з кризи вийти неможливо.
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