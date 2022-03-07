У Литві продажі зброї зросли у вісім разів на тлі вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Euronews.



Окрім магазинів зброї, стрільбища також повідомляють про значне збільшення клієнтів, які прагнуть освіжити свої навички, або навіть тих, хто бажає навчитися стріляти, не збираючись купувати зброю.



Продажі зросли для всіх категорій зброї, але найбільшим попитом користуються пістолети для самооборони, і напівавтоматична зброя, яка також може бути використана у військових ситуаціях. Деякі магазини повідомили, що продали стільки ж пістолетів за останній тиждень, як за попередній рік.



"У мене вдома вже є малокаліберні гвинтівки, але я ніколи ними не користувався. Але зараз безлад немислимий. Я дуже боюся за своїх дітей", - сказав один покупець.



"Люди купують пістолети, швидше за все, для самооборони, бо вони, звісно, ​​не придатні для війни. Тому вони купують їх через свою невпевненість, щоб захистити себе, свої сім’ї та родичів, якщо щось станеться. Тоді як напівавтоматичні гвинтівки можна використовувати для перестрілок", - розповів власник одного з магазинів.



Багато магазинів також повідомляють, що у них закінчилося військове спорядження, зокрема обладнання нічного та тепловізійного бачення, бронежилети та тактичний одяг. Асоціація індустрії оборони та безпеки Литви заявила, що більшість цих товарів куплено для відправки в Україну як приватна військова допомога.



На початку 2022 року у Литві ліцензії на зброю мали близько 92 тис. осіб, які володіли трохи більше ніж 181 тис. знарядь.

Нагадаємо, 24 лютого президент Литви Ґітанас Науседа оголосив надзвичайний стан через повномасштабний напад РФ на Україну.