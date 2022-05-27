Про це повідомляє Bild.

Збори, за інформацією журналістів, відвідали понад 70 гостей, серед яких колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, зокрема росіяни, які давно живуть за кордоном.

Організатором конференції виступив глава МЗС Литви Габрієлюс Ландсбергіс.

Обговорили три можливі сценарії змін у Росії:

"РФ стане великою Україною": тріщини в режимі призведуть до краху нинішнього режиму, в країні відбудуться демократичні вибори і Росія розвиватиметься за українським сценарієм. Путіна скидають його генерали в армії та спецслужбах, а на зміну приходить новий, менш войовничий режим. "Повстання знизу": "маси" повстануть проти режиму страху, виникнуть умови, подібні до війни, почнуться вуличні бої у всіх містах, а РФ розпадеться на маленькі республіки.

Відзначимо, що сьогодні стало відомо, що у Росії кілька депутатів Приморського краю зажадали від Путіна вивести війська з України.

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