У Лівані через блекаут 6,8 млн людей залишилися без електроенергії
Через брак палива на електростанціях Ліван повністю залишився без електроенергії
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Через брак палива припинили роботу дві найбільші електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар".
Державна електроенергетична компанія намагається врегулювати ситуацію. Компанія спробує використовувати запаси палива Міноборони Лівану, щоб запустити електростанції, але зробити це швидко не вдасться.
Не виключено, що відключення електроенергії по всій країні триватиме кілька днів.
Установи залишилися без палива, оскільки в уряду Лівану бракує валюти для оплати. Повідомляється, що судна з нафтою і газом відмовляються заходити в порти країни, доки не отримають гроші за паливо, причому винятково в доларах США.
Проблеми з електрикою виникали в Лівані й раніше. Найчастіше жителі отримували електроенергію лише по дві години на добу. Однак такого масштабного відключення ще не було. У багатьох ліванців є приватні дизельні генератори, але їх теж не вистачає.
За даними Світового банку населення Лівану складає 6,8 млн осіб.
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