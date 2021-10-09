Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У Лівані через блекаут 6,8 млн людей залишилися без електроенергії

У Лівані через блекаут 6,8 млн людей залишилися без електроенергії

9 жовтня, 2021 субота
18:20
Світ Блекаут, Ліван

Через брак палива на електростанціях Ліван повністю залишився без електроенергії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.  

Через брак палива припинили роботу дві найбільші електростанції "Аль-Захрані" і "Дейр-Аммар". 

Державна електроенергетична компанія намагається врегулювати ситуацію. Компанія спробує використовувати запаси палива Міноборони Лівану, щоб запустити електростанції, але зробити це швидко не вдасться.

Не виключено, що відключення електроенергії по всій країні триватиме кілька днів.

Установи залишилися без палива, оскільки в уряду Лівану бракує валюти для оплати. Повідомляється, що судна з нафтою і газом відмовляються заходити в порти країни, доки не отримають гроші за паливо, причому винятково в доларах США.

Проблеми з електрикою виникали в Лівані й раніше. Найчастіше жителі отримували електроенергію лише по дві години на добу. Однак такого масштабного відключення ще не було. У багатьох ліванців є приватні дизельні генератори, але їх теж не вистачає.

За даними Світового банку населення Лівану складає 6,8 млн осіб. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
паливо
електроенергія
Ліван
відключення електроенергії
блекаут
Читайте також:
Німеччина - Румунія
8 жовтня, 2021 п'ятниця
Німеччина на останніх хвилинах врятувалась від сенсаційної нічиєї у відборі на ЧС-2022
8 жовтня, 2021 п'ятниця
У центрі Києва поліція зі штовханиною відібрала банер у активістів, які вимагали запровадити санкції РНБО проти Коломойського
підводний човен
8 жовтня, 2021 п'ятниця
Підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.24
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
9 жовтня
18:25
Інфографіка
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЧС-2022
17:51
Едін Джеко ( в центрі)
ЧС-2022: Боснія і Герцеговина перемогла Казахстан та випередила Україну
17:43
збірна України
Фінляндія - Україна: стартові склади команд
17:26
Українські десантники провели навчання у зоні ООС
9 жовтня на фронті: російські окупанти тричі порушили режим "тиші"
17:10
У Києві сталася ДТП за участю вантажівки, легковика та мікроавтобуса, на Братиславській утворився величезний затор
16:52
Хотинська фортеця
9 жовтня в історії: Хотинський мир, псевдобоївки УПА від НКВС та перший сеанс Кашпіровського на ТБ
16:38
Обвал будинку в Батумі
У Грузії через обвал будинку в Батумі оголосили загальнонаціональну жалобу
16:17
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі перед боєм проти Вайлдера записав звернення до Усика
15:55
Зеленський
Зеленський після критики з боку США відреагував на затримку з обранням керівника САП
15:44
Оновлено
Деонтей Вайлдер
Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою у надважкій вазі
15:30
заморозки
Синоптик Наталка Діденко попередила про нічні морози
15:12
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Ф'юрі - Вайлдер: боксери показали рекордну вагу на зважуванні перед боєм
14:53
"Дякуємо тобі, низький тобі уклін". Школяр з Прилук шість років передає на фронт домашню випічку
14:36
Андрій Магера
"Відставка Разумкова відбулася з грубим порушенням законодавства", − Андрій Магера
14:23
Для загальнонаціонального страйку в Білорусі потрібно 138 тис. учасників, - активісти на зустрічі з Тихановською
14:00
В Росії від підробного алкоголю одночасно померли 26 осіб
13:35
Ілля Кива
Бійці з передової записали на відео відповідь Киві, який привітав Путіна з днем народження
13:18
Сексологиня Святослава Федорець заявляє, що її цькують за текст про підлітків та ЛГБТ
13:06
Тарас Стецьків
"Зеленський вирізняється тотальною неповагою до права й закону", – екснардеп Тарас Стецьків
13:00
Окупанти карають кримчан за українські ліки
12:43
На Покрову призначено 15 додаткових потягів
12:22
За добу прикордонники Польщі зупинили 553 нелегалів з території Білорусі
12:00
Євген Брагар
"Пити з запечатаної пляшки, чай - в офісі, варене яйце в шкарлупі". Нардеп Брагар непокоїться, як не стати жертвою отруєння
11:45
В Стамбулі та Анталії затримали кілерів спецслужб Росії
11:16
Нардеп Антон Поляков помер після сварки зі Скороход і пиятики в ресторані, - ЗМІ
10:53
Обвал 5-поверхівки у Батумі: названо причину, є врятовані
10:40
збірна України
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України перед матчем проти Фінляндії
10:24
У Верховній Раді утворилася коаліція "БДСМ", - Разумков
09:38
Адель схудла, зустріла нове кохання і вчиться жити без смартфона
09:32
Європейська Солідарність
Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового – пресслужба "Європейської Солідарності"
09:19
Пандемія COVID в Україні повернулася до квітневого рівня: 16 тис. заражень, 250 смертей за добу
09:00
Нуланд вирушає до Москви
08:36
Суд над Трухановим продовжиться у понеділок
08:15
В Афганістані смертник-суніт підірвав мечеть шиїтів
08:00
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад кваліфікаційних матчів і трансляцій суботи
08:00
Лукашенко каже білорусам як харчуватися: "Цукру насиплеш, водою побризкаєш"
07:44
Одеська мехбригада повернулася додому з ротації
07:30
Інфографіка
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Вайлдер - Ф'юрі: де та коли дивитись супербій суперників Усика
07:21
8 жовтня на фронті: 10 обстрілів неподалік від 8 селищ та сіл, росіянами важко поранено українського воїна
07:00
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Фінляндія - Україна: де та коли дивитись важливий матч у кваліфікації ЧС-2022
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV