У Лондоні кліматичні активісти приклеїли себе до дороги та заблокували вулиці в центрі міста

У четвер, 4 листопада, кліматичні активісти вийшли на акцію на Парламентській площі, повідомляє Sky News.



Понад 60 учасників протесту зупинили рух на центральних вулицях Лондона. Зранку близько 40 активістів за допомогою суперклею приліпили себе до асфальту, щоб домогтися виконання своїх вимог. Зокрема, учасники Insulate Britain вважають за необхідне повну термомодернізацію житлового фонду держави до 2030 року, щоб зменшити витрати енергоресурсів і таким чином знизити кількість викидів парникових газів.



У відповідь на протести прибули представники поліції та здійснили 34 арешти. У своєму Twitter вони повідомили, що працюють над тим, щоб прибрати усі перешкоди та відновити рух.



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