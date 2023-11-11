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У Лондоні пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: поліція затримала 82 людини

11 листопада, 2023 субота
19:14
Світ протест у Лондоні

У столиці Великої Британії у суботу, 11 листопада пройшов протест пов'язаний з війною в Ізраїлі: правоохоронці затримали 82 контрпротестувальників

Про це інформує SkyNews

Вказано, що у Лондоні відбувся багатотисячний пропалестинський марш, якому намагались завадити  контрпротестувальники. Між ними та поліцією виникли сутички. Правоохоронці застосували кийки, коли контрпротестувальники прорвалися на шляху до вулиці Вайтголл, вони у відповідь кидали у поліцію пляшки. Пізніше сутички відбулися у Чайнатауні. 

Правоохоронці арештували 82 людей в центрі Лондона, "щоб запобігти порушенню громадського порядку". Ще 10 людей затримали за низку правопорушень, включно з нападом на правоохоронців та володіння холодною зброєю. 

Маршрут пропалестинської демонстрації пролягав від Гайд-парку до посольства США у Воксхоллі, на південь від Темзи. Багато учасників несли палестинські прапори і плакати з гаслами "вільну Палестину" і "кінець облозі", вони також  скандували "негайно припинити вогонь".

Для контролю протестів залучили понад тисячу поліцейських. Їм надали повноваження обшукувати будь-кого у центрі Лондона щодо наявності зброї та знімати пов'язки з обличчя учасників акції.

"Наша робота полягає в тому, щоб забезпечити роботу поліції без жодного страху чи прихильності, щоб збалансувати права всіх, чи то протестувальників, чи то контрпротестувальників, чи то людей, які живуть або приїжджають до Лондона", - заявив заступник помічника комісара Лоренс Тейлор. 

Пропалестинські протести також відбулися і в інших містах Великобританії, в тому числі в Глазго.

  • 29 жовтня Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка було закрито через масові протести проти конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Протестувальники вимагали припинення вогню у секторі Гази. 
Ізраїль
Палестина
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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