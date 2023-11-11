У Лондоні пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: поліція затримала 82 людини

Про це інформує SkyNews.

Вказано, що у Лондоні відбувся багатотисячний пропалестинський марш, якому намагались завадити контрпротестувальники. Між ними та поліцією виникли сутички. Правоохоронці застосували кийки, коли контрпротестувальники прорвалися на шляху до вулиці Вайтголл, вони у відповідь кидали у поліцію пляшки. Пізніше сутички відбулися у Чайнатауні.

Правоохоронці арештували 82 людей в центрі Лондона, "щоб запобігти порушенню громадського порядку". Ще 10 людей затримали за низку правопорушень, включно з нападом на правоохоронців та володіння холодною зброєю.

Маршрут пропалестинської демонстрації пролягав від Гайд-парку до посольства США у Воксхоллі, на південь від Темзи. Багато учасників несли палестинські прапори і плакати з гаслами "вільну Палестину" і "кінець облозі", вони також скандували "негайно припинити вогонь".

Для контролю протестів залучили понад тисячу поліцейських. Їм надали повноваження обшукувати будь-кого у центрі Лондона щодо наявності зброї та знімати пов'язки з обличчя учасників акції.

"Наша робота полягає в тому, щоб забезпечити роботу поліції без жодного страху чи прихильності, щоб збалансувати права всіх, чи то протестувальників, чи то контрпротестувальників, чи то людей, які живуть або приїжджають до Лондона", - заявив заступник помічника комісара Лоренс Тейлор.

Пропалестинські протести також відбулися і в інших містах Великобританії, в тому числі в Глазго.