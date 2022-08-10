У Лондоні вперше з 1984 виявили поліомієліт, розпочали вакцинацію дитячого населення
У пробах стічних вод каналізації восьми районів Лондона було знайдено вірус. У місті усім дітям віком від 1 до 9 років запропонують вакцину проти поліомієліту
Про це інформує SkyNews.
Вакцинний поліовірус був виявлений у стічних водах районів Барнета, Брента, Камдена, Енфілда, Хакні, Харінгі, Іслінгтона та Уолтем-Форест.
Крім того, вірус був виявлений у менших концентраціях у районах, прилеглих до водозбірного басейну Бектон на південь (безпосередньо під Темзою) і на схід від Бектона.
При цьому незрозуміло, чи вірус закріпився в цих районах, чи це виявлення пов’язано з тим, що люди з ураженого району відвідують сусідні.
Водночас Об’єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що рівень ризику для населення низький, оскільки поки не зафіксовано жодних підтверджених випадків поліомієліту.
Національна служба охорони здоров’я країни зв’яжеться з батьками, коли настане черга їхньої дитини з’явитися для ревакцинації або введення додаткової дози вакцини.
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