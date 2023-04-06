Про це заявив держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, передає Белта.

"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та головнокомандувач збройних сил Білорусі. Рішення за ними", - сказав Вольфович у відповідь на запитання, коли до Білорусі завезуть ядерні боєголовки.

При цьому він уважає, що до застосування ядерної зброї не дійде.

"Тактична або стратегічна ядерна зброя передусім призначена для попередження, забезпечення безпеки як Росії, так і Білорусі", - сказав Вольфович.