У Лукашенка розповіли, коли Білорусь може отримати від РФ тактичну ядерну зброю
Терміни передачі тактичної ядерної зброї з РФ до Білорусі визначатимуть лідери двох країн – Олександр Лукашенко та Володимир Путін
Про це заявив держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, передає Белта.
"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та головнокомандувач збройних сил Білорусі. Рішення за ними", - сказав Вольфович у відповідь на запитання, коли до Білорусі завезуть ядерні боєголовки.
При цьому він уважає, що до застосування ядерної зброї не дійде.
"Тактична або стратегічна ядерна зброя передусім призначена для попередження, забезпечення безпеки як Росії, так і Білорусі", - сказав Вольфович.
- Раніше стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
- Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба.
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