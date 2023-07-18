Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

"Інформація про потрапляння блискавки у будинок не підтвердилась. Є повідомлення про влучання у два трансформатори", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Львів накрила потужна гроза з буревієм

Очільник Львова попередив, що у місті можуть бути перебої з електрикою.

Також зазначив, що на місці працюють аварійні бригади.