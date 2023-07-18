У Львові блискавка влучила у трансформатори: можливі перебої з електропостачанням
У Львові блискавка влучила у два трансформатори, які можуть викликати перебої з електропостачанням у місті
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
"Інформація про потрапляння блискавки у будинок не підтвердилась. Є повідомлення про влучання у два трансформатори", - йдеться у повідомленні.
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Очільник Львова попередив, що у місті можуть бути перебої з електрикою.
Також зазначив, що на місці працюють аварійні бригади.
- Нагадаємо, 6 липня Львів зазнав ракетного удару. Внаслідок попадання у житловий будинок загинули 10 людей, ще 42 людини отримали поранення, з них три дитини.
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