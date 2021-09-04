У Львові літак Wizz Air здійснив аварійну посадку

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає "Еспресо. Захід".

Інцидент стався, у суботу, 4 вересня, з літаком авіакомпанії Wizz Air, який виконував рейс із Ларнаки (Кіпр) до Львова.

За його словами, попередньо літак з Кіпру попросив аварійну посадку через проблеми зі стійкою шасі.

Згідно з протоколом дій у таких ситуаціях до аеропорту було викликано всі служби, зокрема пожежні та швидкі.

Інформацію про цей випадок також підтвердили і в Міжнародному аеропорту "Львів".

"4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "Тривога". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака - Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі", - повідомили в аеропорту.

На борту літака перебував 131 пасажир. Посадка пройшла успішно. Ніхто не постраждав.

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