У Львові літак Wizz Air здійснив аварійну посадку
У Львові літак Wizz Air, на борту якого перебувала 131 людина, здійснив аварійну посадку
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає "Еспресо. Захід".
Інцидент стався, у суботу, 4 вересня, з літаком авіакомпанії Wizz Air, який виконував рейс із Ларнаки (Кіпр) до Львова.
За його словами, попередньо літак з Кіпру попросив аварійну посадку через проблеми зі стійкою шасі.
Згідно з протоколом дій у таких ситуаціях до аеропорту було викликано всі служби, зокрема пожежні та швидкі.
Інформацію про цей випадок також підтвердили і в Міжнародному аеропорту "Львів".
"4 вересня 2021 року о 12 год. 13 хв. був отриманий сигнал "Тривога". Літак авіакомпанії Wizz Air Airbus A320, який виконував рейс WZZ6715 за маршрутом Ларнака - Львів, має проблеми з керуванням передньою стійкою шасі", - повідомили в аеропорту.
На борту літака перебував 131 пасажир. Посадка пройшла успішно. Ніхто не постраждав.
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