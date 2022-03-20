У Львові потік переселенців зменшився із 60 тис. до 10 тис. осіб на добу, - Садовий

Про це Садовий заявив у етері національного телемарафону, повідомляє Еспресо.TV.

"Якщо перші два тижні через вокзал проходили орієнтовно 60 тис. українців, зараз – орієнтовно 10 тис. Трошки процес стабілізувалася. Велика частина лишається, але ще більша їде за кордон", - сказав Садовий.

Він додав, що Львів й надалі готовий приймати переселенців.

"Ми приймали всіх, хто потребував допомоги. На сьогодні це вже понад 200 тисяч. Якщо буде трагедія, ми будемо ще, звичайно, приймати. Ми перелаштували всі наші школи, спортивні зали, театри – вони всі зараз приймають тимчасово переміщених осіб. Є львів'яни, які приймають вдома безоплатно. Всі хостели, готелі, апартаменти – зайнято все. Це проживання тимчасове. Ми маємо хорошу координацію з містами по Львівській області, по Західній Україні – фактично перетоки трохи пішли туди, - розповів Садовий.

Нагадаємо, 19 березня, у Львові запрацював Центр підтримки вимушено переміщених українців.

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