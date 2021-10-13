У Львові затримали громадянина Туреччини, який перебуває в міжнародному розшуку
Контррозвідники СБУ виявили і затримали громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку за скоєння особливо тяжкого злочину
Про це передає пресслужба СБУ.
У Львові співробітники СБУ викрили громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку. Його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, поєднаного з погрозами життю працівникові правоохоронного органу вказаної країни (розбій, скоєний групою осіб, з погрозою життю та здоров'ю співробітнику поліції Туреччини з використанням вогнепальної зброї).
За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України і намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
Наразі іноземцю Галицьким районним судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту для подальшої екстрадиції його до Туреччини.
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