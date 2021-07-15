У малих містах тариф на тепло може зрости до 35%, — Павлюк

Це випливає із заяви Святослава Павлюка, виконавчого директора асоціації “Енергоефективні міста України”, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“У більшості українських міст, де тарифи встановлюються на рівні органів місцевого самоврядування, вартість газу, яка була закладена в останньому тарифі на початку 2019-го, була на рівні близько 6500 разом з доставкою. Цього сезону вартість газу для теплокомуненерго (ТКЕ) була близько 8000 плюс транспортування біля 2000. Тобто ТКЕ отримали газ десь приблизно по 10 тис. при тому, що в тарифі закладено близько 6500. От на цю різницю тариф, фактично, і виросте”, — прогнозує Павлюк.

За його словами, для більшості теплокомуненерго вартість тарифу на постачання тепла не покривав вартість газу, і вони перебували у стані працездатності лише за рахунок велетенських дотацій з міських бюджетів.

В Україні з травня 2021 року по квітень 2022 року діє як базова річна ціна на газ, яку постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. Споживачі газу були автоматично переведені на річні ціни, проте за бажанням вони можуть перейти на місячні або сезонні тарифні плани.