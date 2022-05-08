У Маріуполі армія РФ облаштовує снайперські позиції під час режиму тиші

Про це інформує в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Години тиші окупанти РФ використовують аби укріпити свої позиції для штурму "Азовсталі".

"Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7 ранку.

Безперечно, кожну паузу окупанти використовують для посилення власних позиції для штурму Азовсталі", – пише Петро Андрющенко.

Нагадаємо, Світовий Конгрес Українців закликає світ соромити росіян, які святкуватимуть "День перемоги" у Маріуполі над свіжими могилами невинних людей. Замість дописів про перемогу над нацизмом, світову спільноту та всіх небайдужих громадян закликають 9 травня розповсюджувати інформацію про російські звірства у соціальних мережах 9 травня. Зокрема в соцмережах можна долучитися до протесту, опублікувавши допис про воєнні звірства Росії в Україні з #RussianShameDay.

Окупанти змушують маріупольців діставати трупи загиблих з-під завалів, що доводить людей до нервових зривів, бо під кожним будинком в Маріуполі близько ста тіл.

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