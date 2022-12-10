У Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді
У тимчасово окупованому Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді в руїнах, обидва отримали травми та перебувають у лікарні
Про це у telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, в районі вулиці Курчатова в Маріуполі сьогодні вранці пролунали два потужні вибухи.
"На жаль, сумна причина. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі. Другий вибух - ланцюгова реакція першого вибуху", - розповів Андрющенко.
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Окрім цього, він також додав, що в Маріуполі розмінування де-факто зупинено, а бомби, снаряди та міни у кращому випадку просто помарковано стрічками.
"Так виглядає "безпека" окупованого Маріуполя. Російські бомби продовжують вбивати", - написав Андрющенко, оприлюднивши фото російських бомб у Маріуполі.
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