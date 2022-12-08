Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Експерти порівняли Маріуполь із Грозним у Чечні й Алеппо в Сирії. Окупанти пошкодили та знищили 80% медзакладів у місті

Експерти порівняли Маріуполь із Грозним у Чечні й Алеппо в Сирії. Окупанти пошкодили та знищили 80% медзакладів у місті

8 грудня, 2022 четвер
20:06
війна з Росією Зруйнована будівля Маріупольської міської лікарні №1

В Українському центрі здоров'я (UHC) оцінили шкоду, заподіяну російськими загарбниками медичній інфраструктурі Маріуполя

Результатами свого дослідження аналітики поділилися з Еспресо TV

За оцінками експертів Українського центру здоров'я, російські військові критично пошкодили або знищили 8 із 10 місць, де надавали медичну допомогу громаді Маріуполя та частині Донецької області (82 зі 106), а в деяких районах – понад 90%. Постраждала життєво необхідна медична інфраструктура: більш як 2/3 амбулаторій первинної допомоги, майже всі багатопрофільні лікарні, дитячі заклади й пологові будинки, а також два корпуси психіатричної лікарні. 

Більшість руйнувань медичної інфраструктури Маріуполя відбулося внаслідок масованих невибіркових обстрілів міста, які тривали впродовж березня та частково квітня. Унаслідок цих бомбардувань цілі райони стали непридатними для життя, а жителі міста втратили доступ до будь-якої медичної допомоги. 

Джерело ілюстрації: UHC

Окрім невибіркових обстрілів, є й докази цільових атак на медичні заклади. Саме в Маріуполі зафіксували найбільш резонансні випадки таргетованих атак на цивільні об'єкти, такі як авіаудар по Центру здоров'я дитини та жінки або будівлі драматичного театру. Мета ворога – нагнітання терору серед цивільного населення. Як наголошують в UHC, такий тип атак заборонений міжнародним гуманітарним правом.

Ті заклади, які не зазнали руйнувань, стали жертвами інших воєнних злочинів: їхні приміщення захоплювали та використовувати з військовою метою, з них примусово депортували персонал і вивозили обладнання або ж перешкоджали лікарям виконувати професійні обов'язки.

Місто опинилося в ситуації гострої нестачі ліків та неможливості надавати спеціалізовану допомогу через відсутність обладнання. Загарбники заблокували доступ міжнародних гуманітарних організацій. Ситуація була настільки критичною, що в деяких випадках, щоб отримати питну воду, людям доводилося топити сніг. 

У червні мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що місто опинилося на порозі спалахів холери та дизентерії. Міжнародні організації отримали обмежений доступ в Маріуполь лише влітку, коли місто вже було окуповане.

Беручи до уваги те, що Маріуполь з початку бойових дій перебуває під активними обстрілами, а з 20 травня перебуває фактично в російській окупації, у команди UHC не було можливості відвідати локації та самостійно зібрати докази. Свої оцінки та розрахунки експерти базували на інформації з відкритих джерел, інформації від свідків подій, а також супутникових знімках, наданих партнерами.

Довідково. Маріуполь – велике промислове місто, друге за чисельністю населення в Донецькій області. Останніми роками воно динамічно розвивалося. Попри те, що бойові дії навколо Маріуполя тривали ще з 2015-го, тут покращувалася інфраструктура, реалізували численні проєкти у сфері культури, освіти й урбаністики. До міста збільшився потік інвестицій й міжнародних грантових проєктів. Проте у 2022-му воно стало театром масових руйнувань і воєнних злочинів, які майже не мають аналогів з часів Другої світової війни. Знищення Маріуполя можна порівняти лише з руйнуваннями Грозного у Чечні або Алеппо у Сирії, і всюди до цього "доклала руку" Російська Федерація.

До російського вторгнення в місті існувала розгалужена мережа закладів з надання медичної допомоги. Це шість центрів первинної допомоги, які об'єднували 46 лікарських амбулаторій у місті та передмістях Сартана, Талаківка й Виноградне. Загальну спеціалізовану допомогу надавали п'ять багатопрофільних міських лікарень та одна багатопрофільна обласна, яка також обслуговувала жителів підконтрольної території Донецької області разом з обласною лікарнею в Краматорську. Спеціалізовану допомогу дітям і матерям забезпечували міське територіальне медичне об'єднання "Здоров'я дитини та жінки", міський пологовий будинок та міський перинатальний центр. Маріуполь мав також окрему міську психіатричну лікарню. В систему державних медичних послуг були включені сім приватних медичних закладів. 

  • У захопленому Маріуполі російські окупанти планують знести 950 будинків
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
7 грудня, 2022 середа
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ будує оборонні споруди на своїй території
Паулу Бенту (праворуч)
6 грудня, 2022 вiвторок
Португальський тренер подав у відставку після поразки на ЧС-2022
6 грудня, 2022 вiвторок
У Зеленського назвали умову, за якої відбудеться його перша з 24 лютого поїздка за кордон
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
8 грудня
21:15
на фото: генератор
"Символізує тепло, яке ми хочемо передати з Бельгії": Європарламент подарував Україні генератор
21:12
Як уникнути обмороження
"Зима буде важкою": в МОЗ дали поради, як уникнути переохолодження
20:58
Герой України
Зеленський посмертно відзначив чотирьох поліцейських, які підірвалися на мінах на Херсонщині
20:57
Європарламент
Європарламент розгляне резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу
20:36
Росіяни обстріляли житловий сектор Торецька з артилерії: вбили людину, ще двох поранили
20:26
Данія
Уряд Данії передає Миколаєву 50 сучасних систем очищення води
20:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:16
Латвія
Кількох громадян України не пустили в Латвію через підозру в підтримці агресії РФ
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Істерична війна
20:00
Єврокомісія
"Коридори солідарності": Єврокомісія і ЄБРР виділили €1 мільярд для розвитку українського експорту
19:45
Житомирська обласна рада підтримала звернення щодо заборони московської церкви, ініційоване "ЄС"
19:38
Миколаїв, обстріли
Окупанти за поточну добу завдали 2 ракетні та 3 авіаційні удари, а також понад 20 разів били з РСЗВ
19:34
Норвегія приєдналася до рішення ЄС, G7 та Австралії про стелю цін на російську нафту
19:29
Знищена техніка окупантів
ЗСУ з початку доби вразили 5 ворожих пунктів управління та 8 районів скупчення загарбників
19:29
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китаю вже не подобається, що робить Путін, - Клімкін
19:16
Кирило Шевченко
Ексголову НБУ Шевченка заочно арештували за підозрою в масштабних розкраданнях
18:54
санкції проти Росії
ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер, - Politico
18:52
окупанти в Мелітополі
Влада РФ відмовляє родичам загиблих військових у компенсаціях і бреше про доларові винагороди від України за вбивства окупантів, - Генштаб
18:43
Папа Римський розгорнув прапор України
Заплакав при згадці про страждання українців. Папа Римський не стримав емоцій під час публічної молитви
18:33
СБУ
Одну затримали, двоє втекли: СБУ викрила на Херсонщині трьох колаборанток
18:22
Ексклюзив
Запорізький напрямок є перспективним і для нас, і для противника, - полковник СБУ Костенко
18:21
Ексклюзив
Leopard 1А5
Найближчим часом Україна отримає танки Leopard від Німеччини, - військовий експерт Рябих
18:19
Скабєєва
Поступаються футболу, екстрасенсам та розвагам. В Росії шоу поропагандистів різко втрачають аудиторію
18:04
На Житомирщині подружжя підірвалось на ворожій міні, 8 дітей лишились сиротами
18:03
OPINION
Андрій Кокотюха
Поросятко Хрюша і заєць Степашка мають шанси стати голубами російського миру
18:00
Литовсько-Білоруський кордон
Литва продовжила надзвичайний стан на кордоні з Росією та Білоруссю
17:47
Борис Кауфман
Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу 129 млн грн
17:44
Монети з зображенням короля Чарльза ІІІ
У Британії викарбували перші монети з портретом Чарльза III
17:31
Олаф Шольц
Шольц сподівається, що "Небесний щит" над Європою буде створено протягом п'яти років
17:30
росія мобілізація орки окупанти
Окупанти не можуть взяти Авдіївку, оскільки укріплення добудовувались там 8 років, - міський голова
17:26
росіяни обстріляли
Наказував розстрілювати цивільні автівки на в’їзді до Харкова: СБУ викрила російського окупанта
17:11
український протест під La Scala
Театр La Scala відкрив сезон російською оперою, українці відреагували протестом
17:08
Вінницьке підприємство експортувало до Росії складники для ремонту військової техніки
17:06
відключення електроенергії
Київщина не може перейти на стабілізаційні відключення електроенергії: очільник ОВА охарактеризував ситуацію в області
17:00
ІДІЛ
У Грузії затримали впливового члена терористичної "Ісламської держави"
16:58
Бріттні Грайнер
США визволили з ув'язнення РФ баскетболістку Грайнер, віддавши Кремлю російського торговця зброєю Бута
16:52
Харківщина, Харківська область, ракетний удар, обстріл, вибух
На авіабазі окупантів у Бердянську прогриміли вибухи , - міська ВА
16:44
пропаганда_російське ТБ
Петиція про блокування російського контенту набрала необхідні 25 тис. голосів
16:41
ЄС
Хорватії – так, Болгарії та Румунії – ні: ЄС ухвалив рішення щодо нових членів "шенгену"
16:40
Словаччина Україна
У Словаччині погодили передачу нового пакета військової допомоги ЗСУ, а також 300 генераторів для шкіл і лікарень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV