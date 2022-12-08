Результатами свого дослідження аналітики поділилися з Еспресо TV.

За оцінками експертів Українського центру здоров'я, російські військові критично пошкодили або знищили 8 із 10 місць, де надавали медичну допомогу громаді Маріуполя та частині Донецької області (82 зі 106), а в деяких районах – понад 90%. Постраждала життєво необхідна медична інфраструктура: більш як 2/3 амбулаторій первинної допомоги, майже всі багатопрофільні лікарні, дитячі заклади й пологові будинки, а також два корпуси психіатричної лікарні.

Більшість руйнувань медичної інфраструктури Маріуполя відбулося внаслідок масованих невибіркових обстрілів міста, які тривали впродовж березня та частково квітня. Унаслідок цих бомбардувань цілі райони стали непридатними для життя, а жителі міста втратили доступ до будь-якої медичної допомоги.

Джерело ілюстрації: UHC

Окрім невибіркових обстрілів, є й докази цільових атак на медичні заклади. Саме в Маріуполі зафіксували найбільш резонансні випадки таргетованих атак на цивільні об'єкти, такі як авіаудар по Центру здоров'я дитини та жінки або будівлі драматичного театру. Мета ворога – нагнітання терору серед цивільного населення. Як наголошують в UHC, такий тип атак заборонений міжнародним гуманітарним правом.

Ті заклади, які не зазнали руйнувань, стали жертвами інших воєнних злочинів: їхні приміщення захоплювали та використовувати з військовою метою, з них примусово депортували персонал і вивозили обладнання або ж перешкоджали лікарям виконувати професійні обов'язки.

Місто опинилося в ситуації гострої нестачі ліків та неможливості надавати спеціалізовану допомогу через відсутність обладнання. Загарбники заблокували доступ міжнародних гуманітарних організацій. Ситуація була настільки критичною, що в деяких випадках, щоб отримати питну воду, людям доводилося топити сніг.

У червні мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що місто опинилося на порозі спалахів холери та дизентерії. Міжнародні організації отримали обмежений доступ в Маріуполь лише влітку, коли місто вже було окуповане.

Беручи до уваги те, що Маріуполь з початку бойових дій перебуває під активними обстрілами, а з 20 травня перебуває фактично в російській окупації, у команди UHC не було можливості відвідати локації та самостійно зібрати докази. Свої оцінки та розрахунки експерти базували на інформації з відкритих джерел, інформації від свідків подій, а також супутникових знімках, наданих партнерами.

Довідково. Маріуполь – велике промислове місто, друге за чисельністю населення в Донецькій області. Останніми роками воно динамічно розвивалося. Попри те, що бойові дії навколо Маріуполя тривали ще з 2015-го, тут покращувалася інфраструктура, реалізували численні проєкти у сфері культури, освіти й урбаністики. До міста збільшився потік інвестицій й міжнародних грантових проєктів. Проте у 2022-му воно стало театром масових руйнувань і воєнних злочинів, які майже не мають аналогів з часів Другої світової війни. Знищення Маріуполя можна порівняти лише з руйнуваннями Грозного у Чечні або Алеппо у Сирії, і всюди до цього "доклала руку" Російська Федерація.

До російського вторгнення в місті існувала розгалужена мережа закладів з надання медичної допомоги. Це шість центрів первинної допомоги, які об'єднували 46 лікарських амбулаторій у місті та передмістях Сартана, Талаківка й Виноградне. Загальну спеціалізовану допомогу надавали п'ять багатопрофільних міських лікарень та одна багатопрофільна обласна, яка також обслуговувала жителів підконтрольної території Донецької області разом з обласною лікарнею в Краматорську. Спеціалізовану допомогу дітям і матерям забезпечували міське територіальне медичне об'єднання "Здоров'я дитини та жінки", міський пологовий будинок та міський перинатальний центр. Маріуполь мав також окрему міську психіатричну лікарню. В систему державних медичних послуг були включені сім приватних медичних закладів.