У Маріуполі окупанти не прибирають тіла загиблих з-під завалів будинків, їх гризуть собаки, - радник мера
В окупованому Маріуполі вчергове виявили тіла загиблих, а окупаційна влада їх не ховає
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нові страшні знахідки. Лівобережжя, бул. Морський. Досі не вилучені трупи з-під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки", - написав Андрющенко.
Також місцеві мешканці повідомляють, що на сьогодні в цьому будинку налічується від чотирьох до шести загиблих, а окупаційна влада не реагує, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Натомість штампує картинки "відновлення".
Андрющенко зазначив, що поряд із будинком, де виявлені тіла загиблих, досі мешкають люди, в таких самих руїнах. Він закликав окупантів прибрати непоховані тіла, які досі зберігаються в будинку за адресою Морський бульвар, 14.
- Нагадаємо, у Маріуполі ватажок "ДНР" Денис Пушилін та інші окупанти прийшли зі зброєю до школи для показових фото, обшукали учнів, а їхній куратор мав при собі пістолет
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе