У Маріуполі окупанти не прибирають тіла загиблих з-під завалів будинків, їх гризуть собаки, - радник мера

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нові страшні знахідки. Лівобережжя, бул. Морський. Досі не вилучені трупи з-під завалів. Частину трупів просто обглодали собаки", - написав Андрющенко.

Також місцеві мешканці повідомляють, що на сьогодні в цьому будинку налічується від чотирьох до шести загиблих, а окупаційна влада не реагує, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Натомість штампує картинки "відновлення".

Андрющенко зазначив, що поряд із будинком, де виявлені тіла загиблих, досі мешкають люди, в таких самих руїнах. Він закликав окупантів прибрати непоховані тіла, які досі зберігаються в будинку за адресою Морський бульвар, 14.

Нагадаємо, у Маріуполі ватажок "ДНР" Денис Пушилін та інші окупанти прийшли зі зброєю до школи для показових фото, обшукали учнів, а їхній куратор мав при собі пістолет

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