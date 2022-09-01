Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"А ось так перше вересня виглядає очами окупантів. Вся мраZота приперлась в перший клас школи 65 в Центральному район для гарних фото. Депутат держдуми - куратор по Маріуполю Саблін - приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвінтівку і вб’є?" - зазначив він.

Петро Андрющенко зауважив, що на вході до школи загарбники обшукали всіх дітей.

26 серпня він повідомив, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати своїх дітей до окупаційних шкіл, а в разі відмови погрожують"штрафом" або "позбавленням батьківських прав".

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