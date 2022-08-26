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Погрожують "позбавити батьківських прав": маріупольців примушують віддавати дітей до шкіл окупантів

26 серпня, 2022 п'ятниця
14:00
війна з Росією ЛІкарня

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати своїх дітей до окупаційних шкіл, а в разі відмови погрожують"штрафом" або "позбавленням батьківських прав"

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В зв'язку небежанням батьків віддавати дітей в школи під окупацією та намаганням долучити до он-лайн освіти в Україні окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей з родин", - розповів Андрющенко.

За даними радника мера, освітяни-колаборанти масово розсилають батькам повідомлення з погрозами, що в разі відмови віддати дітей до окупаційних шкіл, їх вилучатимуть із родин примусово.

"Черговий злочин проти людяності на марші. Черговий раз закликаємо маріупольців до евакуації. Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки є час та можливість", - підсумував Андрющенко.

Серед умов, які висунули окупанти:

  • якщо дитина не прийшла в школу один раз – попередження;
  • якщо дитина не прийшла вдруге – "штраф" у розмірі 40 тис. рублів;
  • якщо дитина не прийшла втретє – "позбавлення батьківських прав".

  • Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру чотирьом директорам шкіл і так званому "міністру освіти" Маріуполя, які перейшли на бік окупантів.
  • Росіяни почали надсилати маріупольцям повідомлення з пропозицією вступити до лав терористичної "ЛНР".
  • Також окупанти почали перепис населення, щоб дізнатися, скільки місцевих жителів підтримує проведення псевдореферендуму про приєднання до РФ і дізналися, що більшість маріупольців - проти.

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окупанти
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