Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у держзраді так званому, міністру освіти м. Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Слідчі з'ясували, що освітяни, які працювали в Україні, після повномасштабного вторгнення РФ, почали співпрацювати з російськими загарбниками в Маріуполі.

Зловмисники очолили навчальні заклади міста й псевдоміністерство освіти.

Деталі злочину розслідують.

10 серпня у Маріуполі вперше був проведений справжній страйк працівників Міськводоканалу, які відмовилися виходити на роботу через невиплату заробітної плати.

13 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що окупанти заманюють до Маріуполя робітників з Росії, але "кидають" їх на гроші.

14 серпня в етері Еспресо волонтер Олександр Ярошенко розповів, що дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію.

15 серпня Забавін в етері Еспресо також розповів, що в Маріуполі лишилося 100-150 тис містян.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупанти повністю знищили 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду міста.