Псевдоміністра освіти Маріуполя та чотирьох директорів шкіл підозрюють у держзраді
Маріупольців, які почали співпрацювати з окупантами та обійняли посади так званих освітян, підозрюють у державній зраді
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у держзраді так званому, міністру освіти м. Маріуполя та чотирьом директорам шкіл, які перейшли на бік окупаційної влади (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Слідчі з'ясували, що освітяни, які працювали в Україні, після повномасштабного вторгнення РФ, почали співпрацювати з російськими загарбниками в Маріуполі.
Зловмисники очолили навчальні заклади міста й псевдоміністерство освіти.
Деталі злочину розслідують.
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