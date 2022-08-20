Про це повідомили в телеграмі Маріупольської міськради.

"Не все так добре на фронті! Окупанти почали мобілізувати вже відкрито. Маріупольці отримують смс-повідомлення з пропозицією піти до так званих збройних сили "ДНР". Пожертвувати власним життям пропонують за 200 тис. рублів", - наголосили у відомстві.

У міськраді зазначили, що це свідчить про те, що росіянам оперативно потрібні нові найманці, адже окупанти зазнають дуже великих втрат, "а своїх хочеться прикрити".

"Звичайно людьми окупованих територій, життя яких для них нічого не варті. Більшість з них навіть не зможуть дожити до першої зарплати", - зауважила міськавлада.

Міськрада закликала мешканців Маріуполя, бути обережними, берегти життя та виїжджати з міста.

13 липня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини.

18 липня міськрада повідомила, що в Маріуполі за наказом російських кураторів окупанти проводять приховану мобілізацію через оголошення вакансій, як це було в Донецьку.

10 серпня радник мера розповів, що в Маріуполі росіяни рекламують "мобілізацію" і від неї залежить життя гауляйтера Костянтина Іващенка.

18 серпня Петро Андрющенко написав, що на Донеччині окупанти вербують "добровольців" на війну проти України через так званий офіційний канал "ДНР", оскільки зазнають значних втрат, а примусова мобілізація безуспішна.

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