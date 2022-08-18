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Так званий офіційний канал "ДНР" вербує "добровольців" на війну проти України

18 серпня, 2022 четвер
11:53
війна з Росією окупанти

На Донеччині окупанти вербують "добровольців" на війну проти України через "офіційний канал ДНР", оскільки зазнають значних втрат, а примусова мобілізація безуспішна

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Втрати окупантів та провальна примусова мобілізація в Донецьку добрала максимальних обертів. Тепер вже до вербування "добровольців" вступив офіційний пропагандиський канал окупаційної влади Донецької області", - наголосив він. 

За словами Петра Андрющенка, прихована "мобілізація" в Маріуполі була безуспішної, тому залишається спостерігати, як Денис Пушилін і самопроголошений мер Костянтин Іващенко будуть вимушені перейти до відкритого призову.

"Чоловіки, біжіть, поки є час та можливість. Не ставайте гарматним м’ясом російської армії. І не вірте в повальну мобілізацію в Україні - це відверта брехня роспропаганди. Батьківщина чекає на вас", - закликав радник мера.

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Маріуполь
мобілізація
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
"ДНР".
Петро Андрющенко
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