Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Втрати окупантів та провальна примусова мобілізація в Донецьку добрала максимальних обертів. Тепер вже до вербування "добровольців" вступив офіційний пропагандиський канал окупаційної влади Донецької області", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, прихована "мобілізація" в Маріуполі була безуспішної, тому залишається спостерігати, як Денис Пушилін і самопроголошений мер Костянтин Іващенко будуть вимушені перейти до відкритого призову.

"Чоловіки, біжіть, поки є час та можливість. Не ставайте гарматним м’ясом російської армії. І не вірте в повальну мобілізацію в Україні - це відверта брехня роспропаганди. Батьківщина чекає на вас", - закликав радник мера.

13 липня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини.

18 липня міськрада повідомила, що в Маріуполі за наказом російських кураторів окупанти проводять приховану мобілізацію через оголошення вакансій, як це було в Донецьку.

10 серпня радник мера розповів, що в Маріуполі росіяни рекламують "мобілізацію" і від неї залежить життя гауляйтера Костянтина Іващенка.

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