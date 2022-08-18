Так званий офіційний канал "ДНР" вербує "добровольців" на війну проти України
На Донеччині окупанти вербують "добровольців" на війну проти України через "офіційний канал ДНР", оскільки зазнають значних втрат, а примусова мобілізація безуспішна
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Втрати окупантів та провальна примусова мобілізація в Донецьку добрала максимальних обертів. Тепер вже до вербування "добровольців" вступив офіційний пропагандиський канал окупаційної влади Донецької області", - наголосив він.
За словами Петра Андрющенка, прихована "мобілізація" в Маріуполі була безуспішної, тому залишається спостерігати, як Денис Пушилін і самопроголошений мер Костянтин Іващенко будуть вимушені перейти до відкритого призову.
"Чоловіки, біжіть, поки є час та можливість. Не ставайте гарматним м’ясом російської армії. І не вірте в повальну мобілізацію в Україні - це відверта брехня роспропаганди. Батьківщина чекає на вас", - закликав радник мера.
- 13 липня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини.
- 18 липня міськрада повідомила, що в Маріуполі за наказом російських кураторів окупанти проводять приховану мобілізацію через оголошення вакансій, як це було в Донецьку.
- 10 серпня радник мера розповів, що в Маріуполі росіяни рекламують "мобілізацію" і від неї залежить життя гауляйтера Костянтина Іващенка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.28
Купівля 39.28Продаж 40.05
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе