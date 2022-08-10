Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора в Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку "Фенікс" отримали "рекламне" повідомлення про вступ до “вооруженных сил". Прихована мобілізація набирає обертів. Джерела з оточення гайляйтера Іващенко повідомляють, що забеспечення мобілізації одна з умов його виживання. Буквально", - наголосив він.

Петро Андрющенко закликав чоловіків евакуюватися з Маріуполя, поки є можливість.

13 липня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини.

18 липня міськрада повідомила, що в Маріуполі за наказом російських кураторів окупанти проводять приховану мобілізацію через оголошення вакансій, як це було в Донецьку.

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