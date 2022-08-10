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Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти розсилають на мобільні рекламу "мобілізації", виживання гауляйтера Іващенка залежить від її результатів, - радник мера

У Маріуполі окупанти розсилають на мобільні рекламу "мобілізації", виживання гауляйтера Іващенка залежить від її результатів, - радник мера

10 серпня, 2022 середа
13:34
війна з Росією окупанти Маріуполь

У Маріуполі росіяни рекламують "мобілізацію", від неї залежить життя гауляйтера. Радник мера просить людей виїжджати

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора в Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку "Фенікс" отримали "рекламне" повідомлення про вступ до “вооруженных сил". Прихована мобілізація набирає обертів. Джерела з оточення гайляйтера Іващенко повідомляють, що забеспечення мобілізації одна з умов його виживання. Буквально", - наголосив він.

Петро Андрющенко закликав чоловіків евакуюватися з Маріуполя, поки є можливість.

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Петро Андрющенко
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