У Маріуполі окупанти планують урочисто відкрити єдиний банкомат
У Маріуполі 2 червня окупанти планують урочисто відкрити єдиний у місті банкомат і встановити його біля фільтраційного табору
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Сьогодні з велкою помпою в місті відкриють… банкомат. Перший та єдиний", - зауважив він.
Банкомат встановлять у супермаркеті "Метро", біля фільтраційного центру та штабу "гумдопомоги" від найбільшої партії РФ "Єдина Росія".
- Також окупанти в Маріуполі піаряться на роздачі медикаментів без лікарських рекомендацій.
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