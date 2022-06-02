Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Сьогодні з велкою помпою в місті відкриють… банкомат. Перший та єдиний", - зауважив він.

Банкомат встановлять у супермаркеті "Метро", біля фільтраційного центру та штабу "гумдопомоги" від найбільшої партії РФ "Єдина Росія".

Також окупанти в Маріуполі піаряться на роздачі медикаментів без лікарських рекомендацій.

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