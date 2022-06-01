Окупанти в Маріуполі піаряться на роздачі ліків без лікарських рекомендацій

Про це у своєму телеграм-каналі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі відкрито 4 аптеки, комерційний інтерес яких веде напряму до окупаційного керівництва області. Через відсутність грошей та можливості проведення безготівкових рахунків, ліки залишаються недоступними в Маріуполі. Окрім того, попри анонсовані та наче працюючі 4 лікарні, можливість отримати кваліфіковану консультацію маріупольцям недоступна", – написав Андрющенко.

За день у лікарнях міста можуть оглянути до 50 пацієнтів, що в перерахунку на 150 тис. населення це мізер.

"Окупанти влаштовують піар-акції по роздачі ліків. Насипом та без лікарських рекомендацій. Просто на запит людей"

Андрющенко додав, що самолікування в умовах Маріуполя - черговий виклик життю та здоров’ю українців.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зносять обстріляні ними ж будинки й виселяють людей.

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