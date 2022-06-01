Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупаційна влада Донецької області приступила к оцінюванню рівня пошкоджень на підставі нещодавного прийнятого порядку ватажком Пушиліним. Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з МНС Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення", - розповів він.

Людей літнього віку збираються розселити в гуртожитку на проспекті Будівельників. У їхні квартири заселять задіяних у роботах на порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Людям дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення.

"Власників будівель, що планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання де жити відповідають, що то не справа окупаційної влади. Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії - примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей працездатного віку", - заувжив Петро Андрющенко.

29 травня в Маріуполі окупанти облаштували морг у супермаркеті, куди звозять вимиті з могил трупи.

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