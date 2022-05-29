Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі на проспекті Свободи рашисти облаштували морг.

"Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна недостача людей для заховання та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - пише Петро Андрющенко.

Радник мера додає, що фото свіже.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

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