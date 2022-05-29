В Маріуполі рашисти облаштували в супермаркеті морг, куди звозять вимиті з могил трупи
У маріупольському супермаркеті росіяни облаштували трупозвалище. Туди звозять тіла, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані
Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі на проспекті Свободи рашисти облаштували морг.
"Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття. Катастрофічна недостача людей для заховання та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії", - пише Петро Андрющенко.
Радник мера додає, що фото свіже.
- 18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.
- Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе