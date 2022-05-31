Все накрадене з Маріуполя ворог доправляє в ОРДО як допомогу від Росії, - голова райради Могильний

Про це він розповів в етері Еспресо.



Голова районної адміністрації зауважив, що окупанти не збираються нічого робити з містом, а тільки все розграбовують та все вивозять.

"Повністю зараз вивозиться метал, зерно, також у фермерів забирається техніка з GPS, який не відомий для російського окупанта. За моєю думкою, місто повністю грабують, вивозять та руйнують. Не тільки наші тролейбуси опиняються у Донецьку, там з'являється і медичне обладнання з наших лікарень. Все більш-менш коштовне, на думку окупанта, вивозиться з Маріуполя, потім доставляється у Донецьк чи інші міста ОРДО і подається там, як допомога Росії у розвитку цього регіону" – зазначив Володимир Могильний.