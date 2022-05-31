Все накрадене з Маріуполя ворог доправляє в ОРДО як допомогу від Росії, - голова райради Могильний
Володимир Могильний, голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міській раді повідомив, що окупантам місто не потрібно, вони тільки руйнують та вивозять все більш-менш, на їхню думку, цінне
Про це він розповів в етері Еспресо.
Голова районної адміністрації зауважив, що окупанти не збираються нічого робити з містом, а тільки все розграбовують та все вивозять.
"Повністю зараз вивозиться метал, зерно, також у фермерів забирається техніка з GPS, який не відомий для російського окупанта. За моєю думкою, місто повністю грабують, вивозять та руйнують. Не тільки наші тролейбуси опиняються у Донецьку, там з'являється і медичне обладнання з наших лікарень. Все більш-менш коштовне, на думку окупанта, вивозиться з Маріуполя, потім доставляється у Донецьк чи інші міста ОРДО і подається там, як допомога Росії у розвитку цього регіону" – зазначив Володимир Могильний.
- Раніше, голова Маріупольської районної ради Степан Масхма провідомляв, що окупанти масово грабують місто, окрім того, не дають змоги евакуюватись цивільним.
- Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти почали з фільтраційних таборів на окупованих територіях України вивозити людей до РФ. Загалом 29 травня у табори вже вивезли 235 маріупольця, зокрема 28 дітей
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