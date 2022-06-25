Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Підконтрольними росіянам паблікам сьогодні поширено “секретну” інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню. Інформація розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації,

Ця інформація є свідомим фейком", - наголосив він.

За словами радника мера міста, щонайменше 30% будинків узагалі не були пошкоджені. Він додав, що окупанти мають на меті змусити маріупольців повернутися до міста через страх втратити дім, адже в Маріуполі катастрофічно бракує працездатних мешканців.

"Тож не вірте. Не перейматесь і не піддавайтесь паніці. Вас свідомо тягнуть в дорогу в один кінець для використання в якості сучасних рабів Росії. Це робота російського ІПСО і з реаліями знесення будівель немає нічого спільного", - зауважив Петро Андрющенко.

У Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.

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