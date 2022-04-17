У Маріуполі понад 100 тисяч людей потерпають від голоду, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, за понад місяць блокади Маріуполя рашисти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій.

"При цьому, широко розрекламована у ЗМІ окупанта гуманітарна допомога РФ включає лише буханку хліба та пляшку води на добу. Видача продуктів проходить в штабах "Єдиної Росіі", але харчів катастрофічно не вистачає", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що з кожним днем погіршується ситуація з медичною допомогою - шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. При цьому отримати допомогу лікаря у місті неможливо.

З понеділка в місті буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні містян вимушені вистоювати черги для їх отримання, інакше - отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

"Рашисти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення РФ злочину геноциду та порушень прав людини в Україні", - написала Денісова.



16 квітня голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що в заблокованому росіянами Маріуполі люди вмирають з голоду.

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