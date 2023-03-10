У Маріуполі прогриміло близько 20 вибухів, - радник мера Андрющенко
Ввечері, 10 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміло приблизно 20 вибухів
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Відомо, що вибухи прогриміло у період з 15:55 до 16:30. Одразу після "бавовни" в Кальміуському районі зник мобільний зв’язок. В напряму Кам’янське / Ст. Крим над заводом піднявся дим, а зник приблизно за 20 хвилин.
В одному з районів ММК ім. Ілліча одночасно підняли гвинтокрил та почалась стрілянина зі стрілецької зброї. На проспектах Металургів та Нікопольському різко збільшилась кількість російських військових.
"Російські пабліки повідомили про роботу ППО та “літаки долають звуковий бар’єр”, але вже за 10 хвилин після всі повідомлення було видалено, міські чати глобально зачищено З огляду на потенційну зону ураження на території ММК ім. Ілліча - подробиці, що там пригоріло в окупантів, будуть, але не скоро. Хоча сам факт - вже гарний подарунок Маріуполю в День національного гімну", - додав Андрющенко.
- 9 березня міський голова Вадим Бойченко заявив, що російські війська перегрупувалися та вивели свої логістичні центри за межі Маріуполя після вибухів.
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